كردستان العراق يمدد تعطيل الدوام الرسمي حتى مطلع مايو بسبب كورونا

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رام الله - دنيا الوطن

قررت حكومة إقليم كردستان العراق اليوم الأربعاء، تمديد تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات والدوائر الحكومية حتى الثاني من مايو المقبل، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.



وذكر بيان لرئاسة وزراء الإقليم، أن المجلس عقد اجتماعه الاعتيادي برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني، وجرى تسليط الضوء على الوضع الصحي وتقييم الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، كما تمت مناقشة آخر المستجدات والخطط الخاصة والكفيلة بمكافحة فيروس كورونا المستجد في إقليم كردستان، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأضاف البيان، أن "بارزاني شدد على بذل أقصى ما يمكن من جهود لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصحية".



وأشار، إلى أن "المجلس قرر تمديد فترة تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات والدوائر الحكومية إلى الثاني من مايو المقبل، مع الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية المتخذة في الإقليم".