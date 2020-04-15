مركز الإعلام الحكومي: نحذر من خطورة الوضع الصحي بغزة وسيزيد الامر خطورة

حذر مركز الإعلام المعلومات الحكومي، في قطاع غزة، من خطورة الوضع الصحي في القطاع، متوقعا أن يزيد الامر خطورة، اذا لم تقم الجهات المعنية بواجبها الأخلاقي والانساني في تلبية المتطلبات الصحية العاجلة لمواجهة كورونا.



وقال المركز خلال الايجاز المسائي في مدينة غزة، حول تطورات فيروس كورونا: "رغم النتائج الإيجابية التي حققناها سوياً بمواجهة "كورونا" إلا أن الحرب لم تنتهي لذا على الجميع الالتزام بنصيحة "خليك بالبيت".



وأضاف: "حال اضطر الأهالي للخروج نذكرهم أن خط الدفاع الأول عنهم هي الكمامة والالتزام بالتباعد الجسدي والاجتماعي وغسل وتعقيم اليدين".



وأوضح المركز، أن لجنة المتابعة الحكومية، عممت بضرورة التزام الموظفين في أماكن تقديم الخدمة المباشرة مع الجمهور بارتداء الكمامات الطبية وتشديد إجراءات الوقاية والسلامة الصحية.



في السياق، أشار المركز، إلى أنه جرى تنفيذ 221 جولة ميدانية تفتيشية على الأسواق والمحال التجارية حُررت خلالها 32 محضر ضبط و31 محضر اتلاف ضد متلاعبين بالأسعار.



وقال: "جرى كذلك، عقد لقاء بين رئيس متابعة العمل الحكومي وعدد من المسئولين الحكوميين مع رؤساء الاتحادات الاقتصادية والغرف التجارية في قطاع غزة لوضعهم في سلسلة الإجراءات الحكومية المتخذة في مواجهة الجائحة".



وأكد المركز، أنه تم فحص 149 عينة مخبرية للمستضافين وحالات الاشتباه، وكانت جميع نتائجها سلبية ولم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الحالات الأربع المتبقية بمستشفى العزل من إجمالي إصابات كورونا في غزة، وبوضع صحي مطمئن، اما الحالات التسعة التي تعافت يتم متابعتها صحيا في مركز الحجر الصحي بالمعبر.



وطالب المركز، كافة الأطراف للتحرك الفوري لرفع الحصار ودعم وزارة الصحة بالأدوية والمستهلكات الطبية ومواد الفحص المخبري وأجهزة التنفس الصناعي وأسرة العناية المركزة، مؤكدا أنه سيتم إلزام جميع الطواقم العاملة في المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية بارتداء الكمامات أثناء تقديم الخدمات اعتباراً من السبت المقبل.



وقال: "انتشار الوباء في المنطقة المحيطة لقطاع غزة، يزيد الأمر خطورة ويدعونا للحذر الشديد وعدم التراخي"، متقدما بالشكر والتقدير لكافة الطواقم الطبية ورجال الأمن والخدمات المساندة التي تعمل على تنفيذ الإجراءات الحكومية في تحصين المجتمع من جائحة كورونا.



رام الله - دنيا الوطن