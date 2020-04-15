بشارة: الحكومة أقرت خطة التقنين النقدي لستة أشهر قابلة للتمديد والأولوية لرواتب الموظفين

أكد شكري بشارة، وزير المالية، أن الحكومة الفلسطينية، أقرت خطة التقنين لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، لافتا إلى أن الاولوية لرواتب الموظفين.



وقال بشارة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، الذي عقد مساء اليوم الأربعاء، في مدينة رام الله، للحديث عن تطورات فيروس كورونا: "دخلنا المحلي بسبب حالة الطوارئ يشهد انخفاضا قد تصل لـ 70%".



يتبع..









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