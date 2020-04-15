ملحم: لم نسجل أي إصابة جديدة بفايروس كورونا منذ الصباح بفلسطين

أكد إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، أنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفايروس كورونا منذ الايجاز الصباحي في فلسطين.

وقال ملحم في الايجاز المسائي حول مستجدات كورونا، مساء اليوم الأربعاء: "45 يوما من العزلة في مدينة بيت لحم، وما زال الشقيقان نيقولا وماريانا قواس يصارعان فيروس كورونا، بالأمل واليقين بالشفاء والعودة للحياة الطبيعية".



