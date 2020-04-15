ملحم: لم نسجل أي إصابة جديدة بفايروس كورونا منذ الصباح بفلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أكد إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، أنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفايروس كورونا منذ الايجاز الصباحي في فلسطين.
وقال ملحم في الايجاز المسائي حول مستجدات كورونا، مساء اليوم الأربعاء: "45 يوما من العزلة في مدينة بيت لحم، وما زال الشقيقان نيقولا وماريانا قواس يصارعان فيروس كورونا، بالأمل واليقين بالشفاء والعودة للحياة الطبيعية".
وأشار إلى أن فيروس كورونا عصف بالاقتصاد والمال وقطاع الأعمال في العالم، وأصااب الدول بالركود والانكماش، وظهرت تلك الأعراض على الموازنة الحكومية بانحسار كبير في حجم الضرائب ما يضعنا أمام تحدي الخروج من البيات الشتوي القصري للبحث عن حلول ووضخ السيولة المالية دون المس بالتدابير الوقائية التي بادرت لها الحكومة.
التعليقات