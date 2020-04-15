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شؤون فلسطينية

الهباش: صلاة التراويح ستقام بالبيوت تطبيقاً لحالة الطوارئ المُعلنة من الرئيس عباس

الهباش: صلاة التراويح ستقام بالبيوت تطبيقاً لحالة الطوارئ المُعلنة من الرئيس عباس
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين ان صلاة
التراويح خلال شهر رمضان المبارك الذي يهل علينا في الايام المقبلة ستؤدى هذا العام في البيوت بسبب إغلاق المساجد وتوقف الحركة في كافة مناحي الحياة ضمن إجراءات دولة فلسطين لمنع تفشي وباء " كورونا " تطبيقاً لحالة الطواريء التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس .

وأكد قاضي القضاة في بيان صحفي أن أداء صلاة التراويح في البيوت يأتي استنادًا لأحكام شريعتنا الغراء وانسجاماً مع مقاصد الشريعة، لأنها سُنّة مؤكدة وليست فرضًا، وقد أداها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حياته منفردًا.

وأضاف الهباش أنه إذا كانت صلاة الجمعة وهي فرضٌ أصبحت تُؤدى ظهرًا في البيوت بسبب الخوف من انتشار عدوى فيروس " كورونا " القاتل، فمن باب أولى ألا تُفتح المساجد لصلاة التراويح وهي سُنّة لنفس السبب، مضيفاً أن حفظ النفس الإنسانية مما قد يضر بحياتها هو أحد أهم مقاصد الإسلام، وهو أحد الضرورات الخمس التي بُنيت عليها كل أحكام الشريعة الإسلامية

وأشار قاضي القضاة ان قرار إغلاق المساجد في فلسطين يجب أن يستمر، وسوف يستمر بإذن الله، خلال شهر رمضان المبارك حفاظاً على المجتمع وحفظاً للأرواح، داعياً المواطنين الإلتزام بالتعليمات الصادرة عن أجهزة الدولة والأخذ بأسباب الوقاية، حتى نخرج جميعاً بإذن الله سالمين ومعافين وقد انتصرنا على الوباء وصبرنا على البلاء بإذن تعالى إنه على كل شيء قدير .

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