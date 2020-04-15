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شؤون فلسطينية

عريقات: بريطانيا واليابان والنرويج اكدوا على رفض الضم واستمرار دعم (أونروا)

عريقات: بريطانيا واليابان والنرويج اكدوا على رفض الضم واستمرار دعم (أونروا)
رام الله - دنيا الوطن
أجرى امين سر اللجنة التنفيية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات اليوم الاربعاء  محادثات هامة مع كل من وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية جيمس كليفرلي ، والمبعوث النرويجي لعملية السلام تور وينسلاند، والمبعوث الياباني لعملية السلام مساهورو كانو.

وقال عريقات ان محدثيه اكدوا على مواقف بلدانهم بالرفض المطلق لأي ضم للأراضي الفلسطينية المحتلة،  و ان  تحقيق السلام العادل والشامل لا يكون بفرض الاملاءات والضم ، انما فقط  من خلال المفاوضات  والاقرار بالحقوق المعترف بها للشعب الفلسطيني  وفقا للقرارات الدولية والاممية ذات الصلة والشرعية والقانون الدولي ، وعلى  أساس مبدأ حل الدولتين على حدود الرابع ما حزيران عام ١٩٦٧.

كما اكدت هذه الاطراف الصديقة على دعم  الحكومة الفلسطينية في جهودها  لمكافحة الكورونا ، واستمرار دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين .

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