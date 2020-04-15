عريقات: بريطانيا واليابان والنرويج اكدوا على رفض الضم واستمرار دعم (أونروا)

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رام الله - دنيا الوطن

أجرى امين سر اللجنة التنفيية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات اليوم الاربعاء محادثات هامة مع كل من وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية جيمس كليفرلي ، والمبعوث النرويجي لعملية السلام تور وينسلاند، والمبعوث الياباني لعملية السلام مساهورو كانو.



وقال عريقات ان محدثيه اكدوا على مواقف بلدانهم بالرفض المطلق لأي ضم للأراضي الفلسطينية المحتلة، و ان تحقيق السلام العادل والشامل لا يكون بفرض الاملاءات والضم ، انما فقط من خلال المفاوضات والاقرار بالحقوق المعترف بها للشعب الفلسطيني وفقا للقرارات الدولية والاممية ذات الصلة والشرعية والقانون الدولي ، وعلى أساس مبدأ حل الدولتين على حدود الرابع ما حزيران عام ١٩٦٧.



كما اكدت هذه الاطراف الصديقة على دعم الحكومة الفلسطينية في جهودها لمكافحة الكورونا ، واستمرار دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين .