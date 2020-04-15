الاقتصاد تحيل خمسة مخالفين للنيابة وتضبط اربعة اطنان سلع تالفة



جاء ذلك، في أعقاب تنفيذ طواقم الوزارة حتى اللحظة، 22 جولة تفتيشية، تم خلالها زيارة أكثر من 145 محال تجاري، ضبطت وأتلفت خلالها وبالتعاون مع الاجهزة الامنية نحو اربعة اطنان عبارة عن مواد غذائية وكيماوية تالفة وفحم من انتاج المستعمرات الاسرائيلية كما تعاملت الطواقم مع 21 شكوى تتعلق برفع الأسعار وردت من قبل المواطنين عبر الرقم 129.

رام الله - دنيا الوطنأحالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاربعاء، خمسة مخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، في محافظات رام الله والبيرة والقدس وسلفيت على خلفية الاتجار بمواد منتهية الصلاحية، وعدم إشهار الأسعار على السلع، وتهريب فحم من انتاج المستعمرات الاسرائيلية.