مجموعة العشرين توافق على تجميد مؤقت لديون البلدان الأشد فقراً
رام الله - دنيا الوطن
وافقت مجموعة العشرين الاقتصادية، اليوم الأربعاء، على تجميد ديون الدول الأشد فقراً بسبب تفشي فيروس (كورونا) المستجد في العالم.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن مجموعة الـ20 قد خصصت 7 تريليونات دولار لمواجهة تداعيات كورونا، مشيراً إلى أن لدى السعودية استراتيجية واضحة للتعامل مع الوباء.
وافقت مجموعة العشرين الاقتصادية، اليوم الأربعاء، على تجميد ديون الدول الأشد فقراً بسبب تفشي فيروس (كورونا) المستجد في العالم.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن مجموعة الـ20 قد خصصت 7 تريليونات دولار لمواجهة تداعيات كورونا، مشيراً إلى أن لدى السعودية استراتيجية واضحة للتعامل مع الوباء.
وأضاف الجدعان، وفق قناة (العربية): "سنتجاوز هذه الأزمة وسنخرج أكثر تعافياً، كما جرى العمل على توفير مساعدات مالية للدول النامية، وعملنا لتوفير مساعدات مالية للدول النامية".
وتابع الجدعان: "سنتجاوز هذه الأزمة وسنخرج أكثر تعافيا، ولدى السعودية استراتيجية واضحة للتعامل مع الوباء، ونسعى إلى تجاوز الأزمة وتحقيق التعافي الاقتصادي مستقبلاً".
التعليقات