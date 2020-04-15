مجموعة العشرين توافق على تجميد مؤقت لديون البلدان الأشد فقراً





وأضاف الجدعان، وفق قناة (العربية): "سنتجاوز هذه الأزمة وسنخرج أكثر تعافياً، كما جرى العمل على توفير مساعدات مالية للدول النامية، وعملنا لتوفير مساعدات مالية للدول النامية".





وتابع الجدعان: "سنتجاوز هذه الأزمة وسنخرج أكثر تعافيا، ولدى السعودية استراتيجية واضحة للتعامل مع الوباء، ونسعى إلى تجاوز الأزمة وتحقيق التعافي الاقتصادي مستقبلاً".





رام الله - دنيا الوطنوافقت مجموعة العشرين الاقتصادية، اليوم الأربعاء، على تجميد ديون الدول الأشد فقراً بسبب تفشي فيروس (كورونا) المستجد في العالم.وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن مجموعة الـ20 قد خصصت 7 تريليونات دولار لمواجهة تداعيات كورونا، مشيراً إلى أن لدى السعودية استراتيجية واضحة للتعامل مع الوباء.