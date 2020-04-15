الصحة السعودية: ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا الى 931

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل 42 حالة شفاء من مرض "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.



وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات التي تعافت في المملكة إلى 931، وفقا لما أكده المتحدث باسم الوزارة محمد عبد العالي، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وأعلن المتحدث تسجيل 493 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5862، وتسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 79.



وشدد عبد العالي على أهمية استمرار الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وكذلك اتباع أسلوب الحياة الصحي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



وقال المتحدث إن نسبة 70 إلى 80 بالمئة من الحالات تكون لديهم أعراض بسيطة، مقابل تدهو حالة نحو 5 إلى 10بالمئة من المرضى.



وأضاف أن معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا المرصودة مؤخرا، كانت في مناطق اكتظاظ عمالي.