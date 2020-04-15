أمير قطر يقدم منحة مالية ثانية لفلسطين وحسين الشيخ يُعلق

عبر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وزير الشؤون المدينة، حسين الشيخ، عن شكره لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بعد منحته المالية لفلسطين.وقال الشيخ، في تغريدة له عبر تويتر: "شكراً لصاحب السمو الأميري تميم بن حمد آل ثاني على منحته الثانية لفلسطين لمواجهة فيروس كورونا والبالغة خمسة ملايين دولار امريكي، كل التقدير والاحترام، شكرا قطر".