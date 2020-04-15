البرغوثي: سياسة الإحتلال في القدس ومناطق (ج) خطيرة وإجرامية

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رام الله - دنيا الوطن

وصف مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية سياسة الإهمال الصحي، والتمييز العنصري، التي تمارسها سلطات الإحتلال في القدس وما يسمى بمناطق (ج) التي تشكل 62% من الضفة الغربية بالخطيرة واللاإنسانية وأنها تهدد بإنتشار واسع لوباء الكورونا في هذه المناطق.



وقال البرغوثي: "بدل ان تقوم هذه السلطات بواجبها كقوة إحتلال فإنها تصعد إقتحاماتها للمدن والبلدات والأحياء الفلسطينية كما جرى في قلنديا و كفرعقب وتل الرميدة، وتوسع اعتقالاتها، و تقمع لجان المساندة الصحية التي شكلها الفلسطينيون لمواجهة وباء الكورونا، كما جرى في سلوان والعيسوية وبيبت حنينا، بما في ذلك اقتحام وإغلاق عيادات صحية".



و قال البرغوثي أن الإهمال في اجراء الفحوصات للكورونا للعمال الفلسطينيين العاملين في مصانع و منشآت إسرائيلية أصابها الوباء هو المسؤول عن 73% من الإصابات بوباء الكورونا في الضفة الغربية، بالإضافة إلى أن استمرارالحصار على قطاع غزة يهدد بكارثة صحية في حال انتشر الوباء فيه.