وزير الصحة الأردني: كورونا بإيطاليا مختلف عمّا في الصين وقد يكون أقوى

وزير الصحة الأردني سعد جابر

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الصحة الأردني سعد جابر، أن أحد المواطنين الأردنيين أصيب بفيروس كورونا المستجد مرتين، لافتا إلى خطورة سلالة الفيروس المتفشي في إيطاليا قياسا بالصينية.



وقال جابر في تصريح متلفز: "هناك سلالات للفيروس، وربما تكون السلالة في إيطاليا مختلفة قليلا عن نظيرتها في الصين، وقد تكون الإيطالية أقوى"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأشار جابر إلى وجود نقاط ساخنة في العاصمة عمان، من الناحية الوبائية، وذكر أنها نتيجة لعدم التزام البعض بالتعليمات الاحترازية، وأكد أن أغلب الإصابات، كانت بسبب مخالطة قادمين من الخارج.



وأضاف أن العدوى، تنتقل من بعض الأشخاص إلى آخرين، دون أن تظهر عليهم علامات الإصابة، وقال: "كما رأينا هناك أناس مصابون، لم ينقلوا العدوى لزوجاتهم أو أولادهم".



وأشار إلى أن أحد الأشخاص الذين تم تخريجهم من المستشفى بتاريخ 9 أبريل، وكانت نتيجة الفحص لديه سلبية وكذلك لدى عائلته، "اتصل بنا بالأمس وقال إن لديه أعراض المرض، وقمنا بإعادة الفحص وكانت النتيجة ايجابية".



وأضاف: "كورونا مرض حديث وهناك دارسات مكثفة في كل العالم لفهم المرض، والتجارب لن تنتهي حتى سنوات لمعرفة هذا المرض".