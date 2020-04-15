عاجل

  • الشوا: نسبة الشكات المرتجعة خلال أزمة كورونا وصلت 30%

  • منظمة الصحة العالمية: الفيروس قد يستغل انقسام العالم ليوسع من انتشاره

  • منظمة الصحة العالمية: الولايات المتحدة صديق قديم لنا ونأمل أن تستمر في لعب دورها

  • مدير منظمة الصحة العالمية: نأسف لقرار الإدارة الأميركية بوقف التمويل المقدم لنا

  • منظمة الصحة العالمية: نعمل على مواصلة دورنا ونبحث تعويض نقص التمويل بسبب قرار واشنطن

عربي

الكشف عن حالة مصابة بـ(كورونا) لعامل في مجلس الأمة الكويتي

الكشف عن حالة مصابة بـ(كورونا) لعامل في مجلس الأمة الكويتي
جلسة سابقة لمجلس الأمة الكويتي
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (الرأي) الكويتية، اليوم الأربعاء، أن الجهات المعنية رصدت حالة إصابة لعامل في مجلس الأمة، بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن العامل كان قد خضع للفحوص الطبية، وجاءت نتيجتها إيجابية بالفيروس، فيما لم يتم الكشف عن هويته وطبيعة عمليه او الاجراءات الاحترازية التي ستتخذ داخل المجلس.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الكویتیة في وقت سابق، عن تسجيل 50 إصابة جدیدة بفیروس كورونا، لیرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 1405 حالات، وشفاء 30 حالة ليصبح المجموع 206، بالإضافة إلى 3 وفيات.

أخبار ذات صلة

مجموعة العشرين توافق على تجميد مؤقت لديون البلدان الأشد فقراً

مجموعة العشرين توافق على تجميد مؤقت لديون البلدان الأشد فقراً

الصحة السعودية: ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا الى 931

الصحة السعودية: ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا الى 931

تقرير أممي: 74 مليون عربي معرضون لوباء كورونا.. لهذا السبب

تقرير أممي: 74 مليون عربي معرضون لوباء كورونا.. لهذا السبب

وزير الصحة الأردني: كورونا بإيطاليا مختلف عمّا في الصين وقد يكون أقوى

وزير الصحة الأردني: كورونا بإيطاليا مختلف عمّا في الصين وقد يكون أقوى

الأمن الأردني يبحث عن مصاب بـ(كورونا) خالف الحجر ونقل العدوى لآخرين

الأمن الأردني يبحث عن مصاب بـ(كورونا) خالف الحجر ونقل العدوى لآخرين

طيران الإمارات.. أول ناقلة تجري فحوص كورونا سريعة لركابها

طيران الإمارات.. أول ناقلة تجري فحوص كورونا سريعة لركابها

رئيس الوزراء المصري يكلف المحافظات بإغلاق الحدائق والشواطئ

رئيس الوزراء المصري يكلف المحافظات بإغلاق الحدائق والشواطئ

الإفتاء الأردنية: الالتزام بصلاة التراويح في البيوت واجب شرعي

الإفتاء الأردنية: الالتزام بصلاة التراويح في البيوت واجب شرعي

التعليقات

الدنيا حكايات

العالم الإسلامي بعد (كورونا)

العالم الإسلامي بعد (كورونا)

شؤون فلسطينية

عريقات: بريطانيا واليابان والنرويج اكدوا على رفض الضم واستمرار دعم (أونروا)

عريقات: بريطانيا واليابان والنرويج اكدوا على رفض الضم واستمرار دعم (أونروا)

الاقتصاد تحيل خمسة مخالفين للنيابة وتضبط اربعة اطنان سلع تالفة

الاقتصاد تحيل خمسة مخالفين للنيابة وتضبط اربعة اطنان سلع تالفة

البرغوثي: سياسة الإحتلال في القدس ومناطق (ج) خطيرة وإجرامية

البرغوثي: سياسة الإحتلال في القدس ومناطق (ج) خطيرة وإجرامية

الرويضي: الاحتلال الاسرائيلي يتحمل مسؤولية ارتفاع عدد الاصابات بكورونا بين المقدسيين

الرويضي: الاحتلال الاسرائيلي يتحمل مسؤولية ارتفاع عدد الاصابات بكورونا بين المقدسيين

إصابة راعي أغنام في اعتداء للمستوطنين شرقي يطا

إصابة راعي أغنام في اعتداء للمستوطنين شرقي يطا

مفتي فلسطين: التراويح هذا العام ستُصلى في المنازل

مفتي فلسطين: التراويح هذا العام ستُصلى في المنازل

الزعنون: أبو جهاد كان ثائراً وفارساً من فرسان فلسطين الحقيقيين

الزعنون: أبو جهاد كان ثائراً وفارساً من فرسان فلسطين الحقيقيين

اشتية يبحث مع اتحاد عمال فلسطين عددًا من القضايا في ظل أزمة (كورونا)

اشتية يبحث مع اتحاد عمال فلسطين عددًا من القضايا في ظل أزمة (كورونا)

منوعات

فيديو نادر لهيفاء وهبي قبل 28 عاماً يصدم الجمهور: &#34;عرفناها من صوتها فقط&#34;

فيديو نادر لهيفاء وهبي قبل 28 عاماً يصدم الجمهور: "عرفناها من صوتها فقط"

أردنية خطفت الأنظار في أشهر مسلسل إسباني.. مالا تعرفه عن &#34;نجوى&#34;

أردنية خطفت الأنظار في أشهر مسلسل إسباني.. مالا تعرفه عن "نجوى"

حلا شيحا تظهر بشكل جديد.. والجمهور: &#34;الفيلر والبوتكس بوظوا وشك&#34;

حلا شيحا تظهر بشكل جديد.. والجمهور: "الفيلر والبوتكس بوظوا وشك"

داليا البحيري تهدد بضرب المصريين &#34;بالشبشب&#34;.. وبعد الهجوم عليها تُبرر

داليا البحيري تهدد بضرب المصريين "بالشبشب".. وبعد الهجوم عليها تُبرر

&#34;شيخ الحارة&#34; يعود.. من ستكون مُقدمته بعد إيقاف بسمة وهبة بقرار رسمي؟

"شيخ الحارة" يعود.. من ستكون مُقدمته بعد إيقاف بسمة وهبة بقرار رسمي؟

ابنة يوسف شعبان من زوجته الكويتية تشعل مواقع التواصل بجمالها

ابنة يوسف شعبان من زوجته الكويتية تشعل مواقع التواصل بجمالها

اتهام زينب العسكري بالنرجسية بسبب أسماء بناتها الثلاثة

اتهام زينب العسكري بالنرجسية بسبب أسماء بناتها الثلاثة

مروة محمد تثير سخرية النشطاء بسبب ما طلبته من دُول العالم

مروة محمد تثير سخرية النشطاء بسبب ما طلبته من دُول العالم

تحرك قضائي ضد محمد رمضان بعدما استفز المصريين بهذا الفيديو

تحرك قضائي ضد محمد رمضان بعدما استفز المصريين بهذا الفيديو

&#34;كورونا&#34; يختطف روح مُبتكرة شخصيات ديزني

"كورونا" يختطف روح مُبتكرة شخصيات ديزني

عربي

الصحة السعودية: ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا الى 931

الصحة السعودية: ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا الى 931

وزير الصحة الأردني: كورونا بإيطاليا مختلف عمّا في الصين وقد يكون أقوى

وزير الصحة الأردني: كورونا بإيطاليا مختلف عمّا في الصين وقد يكون أقوى

الكشف عن حالة مصابة بـ(كورونا) لعامل في مجلس الأمة الكويتي

الكشف عن حالة مصابة بـ(كورونا) لعامل في مجلس الأمة الكويتي

طيران الإمارات.. أول ناقلة تجري فحوص كورونا سريعة لركابها

طيران الإمارات.. أول ناقلة تجري فحوص كورونا سريعة لركابها