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طيران الإمارات.. أول ناقلة تجري فحوص كورونا سريعة لركابها

طيران الإمارات.. أول ناقلة تجري فحوص كورونا سريعة لركابها
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
بدأت شركة طيران الإمارات وبالتعاون مع هيئة دبي للصحة، الأربعاء، في إجراء خطوات إضافية، ضمن الإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، فقد خضع جميع المسافرين على الرحلة المتجهة صباح اليوم إلى تونس إلى فحص "كوفيد -19" قبل إقلاع الطائرة من دبي، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وبذلك، أصبحت طيران الإمارات أول ناقلة تخضع المسافرين لفحص "كوفيد- 19" ميداني سريع.

وأجرت هيئة الصحة بدبي الفحوص بسلاسة تامة في منطقة إنهاء إجراءات سفر المجموعات بالمبنى "رقم 3 " في مطار دبي الدولي، ووفرت النتائج خلال 10 دقائق.

وأعرب الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، عادل الرضا، عن شكره إلى هيئة الصحة بدبي، وكذلك إلى مطارات دبي ومختلف الجهات الحكومية على مبادراتها الخلاقة وحلولها المبتكرة.

وقال الرضا: "أجريت هذه الفحوصات بمنتهى السرعة والسلاسة والدقة، وما كان ذلك ليتم لولا تعاون مختلف الجهات".

وتابع: "نحن نخطط حالياً لتطوير إمكانياتنا وتطبيق الإجراءات على رحلات أخرى، ما يتيح لنا إجراء فحوصات ميدانية والتأكد فوراً من سلامة المسافرين إلى دول تطلب شهادة خلو من كوفيد-19. وكما نؤكد مراراً وتكراراً، فإن سلامة ركابنا وأطقمنا تحتل قمة أولوياتنا على الدوام".

وأعرب مدير عام هيئة الصحة بدبي، حميد القطامي، عن سعادته بالعمل مع طيران الإمارات على التنفيذ الناجح لفحص "كوفيد-19" السريع في المطار للمسافرين المغادرين.

وقال القطامي: "نحن نؤمن أن الحلول الأكثر فعالية تتطلب شراكات وثيقة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، لذا فإننا نعمل بشكل استباقي مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الصحي الخاص، كما قمنا بتنفيذ جميع التدابير اللازمة من حماية الصحة العامة إلى توفير خدمات صحية عالية الجودة بما يتماشى مع أحدث المبادئ التوجيهية الدولية".

إجراءات طيران الإمارات

وعدّلت طيران الإمارات ترتيبات إنهاء إجراءات السفر حتى الصعود إلى الطائرات للالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي. وقامت بتركيب دروع شفافة واقية على جميع الكاونترات كإجراء وقائي لحماية المسافرين والموظفين من أي مخاطر أثناء عمل الإجراءات. كما أصبح ارتداء أقنعة الوجه والقفازات واستخدام المعقمات لزاماً على جميع العاملين في المطار.

ويتعين كذلك على جميع المسافرين ارتداء اقنعتهم الخاصة أثناء عمل إجراءات السفر في المطار وعلى متن الطائرة طوال الرحلة، واتباع قواعد التباعد الاجتماعي.

وتطبق طيران الإمارات برنامجاً معدلاً للخدمة على هذه الرحلات للالتزام بقواعد الصحة والسلامة، فلا يتوفر على الطائرات أي مطبوعات.

وبينما يستمر تقديم الأطعمة والمشروبات للركاب، فإن طيران الإمارات تحرص على تجنب التلامس بين أفراد الأطقم والركاب أثناء الخدمة، وذلك من خلال إجراءات معدلة لتعبئة وتغليف الوجبات وتقديم المشروبات في عبواتها الأصلية.

ولا يسمح للركاب باصطحاب أمتعة يدوية على الطائرات، باستثناء الكمبيوتر المحمول والحقيبة اليدوية الشخصية وحقيبة مستلزمات الأطفال.

وُيضاف لكل راكب وزن الأمتعة اليدوية المتاح لدرجته إلى المعدل المسموح لوزن حقائبه التي توضع في عنبر الشحن.

وتخضع جميع طائرات الإمارات لعمليات تنظيف وتعقيم مكثفة عند عودتها إلى دبي بعد كل رحلة.

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