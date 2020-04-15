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رئيس الوزراء المصري يكلف المحافظات بإغلاق الحدائق والشواطئ

رئيس الوزراء المصري يكلف المحافظات بإغلاق الحدائق والشواطئ
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كلف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي المحافظين بإغلاق الحدائق والشواطئ وأماكن التجمعات، وتشديد المتابعة في المحافظات الساحلية، كإجراءات احترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وبحسب بيان رسمي لمجلس الوزراء على صفحته بموقع (فيسبوك)، طلب مدبولي، خلال اجتماع مجلس المحافظين، الغلق الكامل ودون تهاون لأية حدائق عامة أو متنزهات أو شواطئ، وأية أماكن قد تشهد تجمعات، وتشديد المتابعة في المحافظات الساحلية أو التي بها مراكب نيلية، وكذا الميادين العامة التي بها مناطق خضراء، وفق ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

كما كلف المحافظين بردع أية محاولة لمخالفة القرارات المتخذة، بأقصى درجات القوة، بالتعاون مع مديريات الأمن، وفقا للصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على فيسبوك.

وقال مدبولي للمحافظين: "أنتم مسئولون مسئولية كاملة عن تطبيق هذا الموضوع، فيما يخص إجراءات مواجهة فيروس كورونا، فحتى هذه اللحظة الأمر تحت السيطرة، وتحقيق نتائج أفضل يرتبط بصورة كبيرة بعدم إفساح المجال لأية تجمعات".

وخلال الاجتماع أشار مدبولي، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد شدد خلال لقاء عقد مؤخرا على ضرورة استغلال فترة حظر التجوال في رفع مخلفات القمامة، وتسليط الضوء بشكل كبير على أعمال التطهير والنظافة، موجها المحافظين بتطبيق هذا الإجراء، لأن هذا التوقيت يعد فرصة ذهبية لعمل ذلك لسهولة الحركة للعاملين في عملية النظافة.

وأكد رئيس الوزراء للمحافظين أنه يتابع عن كثب الجهود التي تمت في إزالة مخالفات البناء، موجها الشكر لجميع المحافظين، ومطالبا بالاستمرار بكل شدة وصرامة في الإزالات الفورية لأية مُخالفات دون أي تهاون، كي يصل للمواطنين رسالة مفادها أن الحكومة حريصة تمام الحرص على أعمال الإزالة، لافتاً إلى أن لديه خطة ليتفقد بنفسه خلال الأيام المقبلة عدداً من المواقع التي بها إزالات في المحافظات المختلفة.

وخلال الاجتماع، استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى تقارير متنوعة من المحافظين، أكدوا خلالها استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمباني الحكومية والشوارع العامة والمواصلات، ووسائل النقل الجماعي، بالتعاون مع القوات المسلحة، ومنظمات المجتمع المدني.

كما اطمأن رئيس الوزراء من المحافظين على توافر السلع الغذائية والمواد البترولية، والمستلزمات الطبية، حيث أكدوا وجود مخزون كافٍ، ولا توجد مشكلة، كما يتم التواصل مع الوزارات والجهات المعنية لاستكمال ما يتم الاحتياج إليه.

وأكد المحافظون استمرار شن حملات الرقابة على الأسواق؛ لضبط الأسعار والتعامل بحسم مع المتاجرين بالسلع، أو من يقومون بتخزينها بهدف رفع أسعارها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية، وسيتم تكثيف الحملات، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم.

وشددوا على أنه تم إصدار قرارات بغلق تام لجميع الشواطئ، والمتنزهات، والحدائق العامة، وكذا منع الاحتفالات، كما تم التنبيه على القرى السياحية بذلك؛ منعاً للاختلاط والتزاحم، خاصة في شم النسيم، وحماية للمواطنين، كما تم إصدار قرارات بمنع إقامة موائد الرحمن والخيام الرمضانية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس " كورونا" المستجد.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظون موقف الحالات المصابة بفيروس "كورونا" بكل محافظة، وكذا المشتبه بها، والمخالطين، وأكدوا أنه تم الانتهاء من تجهيز عدد من المدن الجامعية ونُزل الشباب لاستقبال أي حالات مصابة بالفيروس، بدون أعراض يتم تحويلها من وزارة الصحة، كما أعلنوا أن هناك مستشفيات جاهزة للافتتاح قريباً.

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