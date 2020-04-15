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دولي

رئيس المخابرات البريطانية السابق: الصين أخفت انتشار كورونا

رئيس المخابرات البريطانية السابق: الصين أخفت انتشار كورونا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس السابق لجهاز المخابرات البريطاني (إم.آي 6)، اليوم الأربعاء، إن الصين أخفت معلومات جوهرية عن انتشار فيروس كورونا المستجد عن بقية العالم، وبالتالي ينبغي أن تُحَاسب على هذا الخداع.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أنه سيوقف تمويل منظمة الصحة العالمية، قائلا إن المنظمة روجت "للمعلومات المغلوطة" التي نشرتها الصين بشأن الفيروس، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وقال جون ساورز رئيس المخابرات البريطانية منذ عام 2009 حتى عام 2014 إن من الأفضل إلقاء المسؤولية على الصين وليس منظمة الصحة العالمية.

وأضاف في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "هناك غضب شديد في أميركا إزاء ما يرون أنه ضرر أُلحق بنا جميعا على يد الصين وتتهرب الصين من تحمل جزء كبير من مسؤولية ظهور الفيروس والإخفاق في التعامل معه في البداية".

وتابع قائلا: "عمل المخابرات هو الحصول على المعلومات التي أُخفيت عنك من دول وجهات أخرى، وكانت هناك فترة وجيزة في ديسمبر ويناير كان الصينيون يخفون فيها ذلك عن الغرب بالتأكيد".

وواجهت الصين اتهامات كثيرة بإخفاء الحقائق حول الوباء، لكن الحكومة الصينية ترفض تلك الاتهامات، مؤكدة أنها تتحلى بالشفافية حول الإعلان عن حيثيات انتشار الفيروس.

وتخطى عدد المصابين بـ"كوفيد-19" حول العالم حاجز المليونين، صباح اليوم، فيما يقترب عدد المتعافين المسجلين من النصف مليون، مقابل أكثر من 126 ألف وفاة.

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