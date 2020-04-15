تطورات كورونا بالعالم.. مليونا مريض ونصف مليون متعاف

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي طبقتها الكثير من الدول حول العالم، يواصل فيروس كورونا المستجد الانتشار وحصد الأرواح.



وتخطى عدد المصابين بالفيروس حول العالم حاجز المليونين، في التاسعة صباحا بتوقيت أبوظبي، فيما يقترب عدد المتعافين المسجلين من النصف مليون، مقابل أكثر من 126 ألف وفاة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وفيما يلي أحدث الأخبار وآخر المستجدات بشأن تفشي الوباء حول العالم:



- رئيس الوزراء المصرى يكلف المحافظين بإغلاق الحدائق والشواطئ وأماكن التجمعات للحد من انتشار المرض.



- وزارة الصحة القطرية تعلن تسجيل 283 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.



- ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا في سويسرا إلى 973، والإصابات تتجاوز 26 ألفا.



- فيتنام تمدد حالة الإغلاق العام في 12 مقاطعة لمدة 7 أيام، للحد من انتشار كورونا.



- الكويت تسجل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 1405.



- الحكومة الفلسطينية: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الصفة الغريبة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 332.



- الأردن: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في إربد بعد أن خالطوا مصابا.



- ألمانيا ستمدد القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا إلى 3 مايو المقبل.



- تسجيل 14 وفاة جديدة بكورونا في الفلبين إضافة لـ230 إصابة جديدة.



- روسيا تسجل 3388 إصابة جديدة بفيروس كورونا.



- الكويت: شفاء 30 مريضا من فيروس كورونا ليبلغ إجمالي المتعافين 206



- ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إسرائيل إلى 124، وفقا لمصادرنا.



- رغم الإجراءات الاحترازية على مستوى العالم، الدنمارك تبدأ إعادة فتح المدارس بعد شهر من الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا.



- وزارة الصحة في سلطنة عُمان تعلن تسجيل 97 إصابة جديدة بالفيروس.



- الهند تسجل 1076 إصابة جديدة و38 وفاة جديدة بفيروس كورونا.



- في ألمانيا أعلن معهد "روبرت كوخ" ارتفاع عدد الإصابات إلى 127584، وارتفاع عدد الوفيات إلى 3254.