صحيفة إسرائيلية: نحن أمام فرصة لاستعادة محتجزينا من غزة





وقالت الصحيفة: "الآن فيما يبدو نحن أمام فرصة لاستعادة محتجزينا من غزة، ولكن يجب على الجمهور الإسرائيلي أن يكون مطلعًا على أسس وقواعد التفاوض التي تتبعها الحكومة، وأن يعرف سلفًا الثمن الذي سندفعه في هذه المفاوضات، سواءً كانوا جنودنا أحياءً أم أمواتًا".



وطالبت الصحيفة، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للتعلم من أخطائه الماضية، عندما وقع في صفقة شاليط على إطلاق سراح 1.027 أسيراً فلسطينيًا.



وقالت: "ذلك ما يطرح سؤالًا مؤلمًا: كيف نتفاوض على عودة جنودنا المحتجزين لدى حماس، وما هو الثمن الذي قد ندفعه؟".



وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه في عام 2008 عيّن وزير الجيش آنذاك، "إيهود باراك"، لجنة برئاسة الرئيس السابق للمحكمة العليا "مئير شمجار"، وكلّفها بتحديد قواعد التفاوض مع الأعداء حول أسرى الحرب، وقد كان من المقرر أن تنشر اللجنة نتائجها بعد تحرير شاليط من أسر حماس.



ولكن اللجنة عرضت توصياتها على وزير الجيش في عام 2012، بينما ظلت توصياتها سريّة، ولم يطلع عليها الجمهور بالكامل حتى هذه اللحظة.



ودعت (جيروزاليم بوست) رئيس الوزراء والحكومة الإسرائيلية إلى الكشف عن نتائج وتوصيات لجنة شمجار، وذلك حتى يكون الجمهور مطلعًا على مبادئ وأسس المفاوضات الإسرائيلية.



وعن ثمن الصفقة، قالت الصحيفة: "إننا لا نستطيع تحمّل صفقة "شاليط" أخرى يُفرج فيها عن سجناء ثم يعودوا لقتل المزيد من الإسرائيليين"، على حد تعبيرها.

رام الله - دنيا الوطنتطرقت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، إلى مبادرة حماس بخصوص صفقة تبادل للأسرى، وقالت: "لقد حان الوقت ليعود أبناؤنا إلى المنزل، فعائلتا جولدين وشاؤول تعانيان منذ ست سنوات، وعائلتا منغستو والسيّد تعانيان منذ خمس سنوات، وحتى لو كان الحديث يدور عن جثث أو رفات جنود، فقيمنا اليهودية تحتّم علينا العمل من أجل استعادتهم".