الصحة الاسرائيلية: أربع وفيات بكورونا واجمالي الاصابات وصل لأكثر من 12 ألف

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن وفاة أربعة مسنين إسرائيليين، الليلة الماضية، جراء إصابتهم بفايروس الكورونا، ليرتفع بذلك عدد الوفيات بالكورونا في إسرائيل إلى 126 حالة.



وذكر موقع (والا) الاسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، نقلا عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أن عدد المصابين بكورونا في إسرائيل، ارتفع الى 12200 حالة، بينهم 176 مريضا بحالة خطيرة.