شاهد لحظة انفعال ترامب على مراسل "سي إن إن".. بماذا هدده؟

رام الله - دنيا الوطنوقعت مشاداة كلامية وصفت بـ"النارية" بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبريان جيمس كارم مراسل قناة سي إن إن، مساء أمس الثلاثاء، بسبب إعلان الرئيس الأمريكي عن أمره لإدارته بتعليق التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية بسبب سوء إدارتها وتسترها على انتشار فيروس كورونا.وانتقد بريان كارم الرئيس ترامب متهما إياه بالتهرب من مسؤولياته تجاه المواطنين الأمريكيين.وقال كارم خلال حضوره المؤتمر الصحافي الذي عقده بشأن الحديث عن مستجدات فيروس كورونا موجها حديثه للرئيس ترامب بأنه يريد إلقاء اللوم على منظمة الصحة العالمية في الأخطاء بسبب جائحة كورونا وفقا لما نقلت "روسيا اليوم" عن موقع "فوكس نيوز".وأضاف كارم "تحدثت إلى مئات الأشخاص في جميع أنحاء البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية، وأكدوا لي أنهم لا يزالون غير قادرين على الخضوع لاختبار كورونا وأنهم لا يزالون يتعايشون بشكل عادي دون تباعد اجتماعي كما هو متبع".ورد ترامب على الصحافي الأمريكي أن مسؤولية تنفيذ الاختبارات والالتزام بالتباعد الاجتماعي متروكة للمحافظين، مطالبا إياه بأن يحدد لمن يوجه سؤاله لأن المحافظين من المفترض أن يقوموا بالاختبارات.وأشعل ترامب الغضب لدى المراسل بعدما انتقل إلى صحافي آخر ليتلقى تساؤله إلا أن كارم واصل إصراره على سؤاله بصوت مرتفع حتى لا يتهرب منه ترامب ويذهب لصحافي آخر، ما جعل ترامب يعود له قائلا إن الحكام يقومون بالاختبار.وتركه ترامب وتواصل مع صحافي آخر ولكن المراسل أصر على طرح سؤاله، فهدد ترامب بمغادرة المؤتمر الصحافي واصفا إياه بـ"الثرثار".