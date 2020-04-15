إصابة راعي أغنام في اعتداء للمستوطنين شرقي يطا

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب راعي أغنام، اليوم الأربعاء، في اعتداء للمستوطنين، شرق يطا، جنوب الخليل.



وأفاد منسق لجنة الحماية والصمود في مسافر يطا، فؤاد العمور، بأن عدداً من المستوطنين، اقتحموا المراعي المحاذية لمنطقة الحمرة التابعة لقرية تواني، شرق يطا، بحماية قوات الاحتلال، واعتدوا على رعاة الأغنام، ما أدى لإصابة الراعي مفضي ربعي، إضافة لإثارة حالة من الخوف بين المواطنين.