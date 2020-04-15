مفتي فلسطين: التراويح هذا العام ستُصلى في المنازل

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رام الله - دنيا الوطن

قال مفتي فلسطين والديار المقدسة، الشيخ محمد حسين، اليوم الأربعاء: إن صلاة التراويح، ستكون في المنازل، وأن تحري هلال شهر رمضان المبارك، سيتقصر على جهات الاختصاص.



وأوضح المفتي العام، وفق ما نقلت وكالة (وفا)، أن صلاة التراويح ستكون من المنازل، لأن إعادة فتح المساجد مرتبط بإنهاء أزمة فيروس (كورونا).



وأكد على ضرورة أن يلتزم المواطنون بالصلاة في منازلهم، حفاظاً على سلامتهم، وأكد أن التزام المنازل، هو حفظ للصحة وطاعة لهدي النبي محمد، صلى الله عليه وسلم- في الحجر الصحي، عندما نبه المسلمين من انتشار الطاعون.