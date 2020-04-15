اشتية يبحث مع اتحاد عمال فلسطين عددًا من القضايا في ظل أزمة (كورونا)

جانب من الاجتماع

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رام الله - دنيا الوطن

التقى رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، حيث بحث معه عدداً من القضايا، التي تهم العمال، سواء الذين يعملون في الأراضي الفلسطينية، أو داخل إسرائيل، في ظل ازمة فيروس (كورونا).



واطلع رئيس الوزراء من خلال الأمين العام للاتحاد، على الجهود المبذولة من جانبهم إلى جانب الحكومة، وبالمشاركة مع لجان الطوارئ في المناطق الحدودية والمعابر مع إسرائيل لفحص العمال، في ظل هذه المعركة الوطنية، التي تشارك فيها كل مفاصل المجتمع الفلسطيني؛ لمواجهة انتشار فيروس (كورونا).



وأعلن سعد خلال الاجتماع، عن تقديم الاتحاد مبلغ 5 ملايين شيكل لصندوق العمال، الذي تساهم الحكومة فيه، بالإضافة لتقديم مبلغ بقيمة 1.5 مليون شيكل كطرود غذائية، ستوزع بالمحافظات.



بدوره، شكر رئيس الوزراء، الأمين العام للاتحاد، والهيئة الإدارية على جهودهم المتواصلة في الدفاع عن حقوق العمال ومستحقاتهم، وسعيهم الحثيث لتقديم الدعم للمتعطلين منهم عن العمل خلال حالة الطوارئ.