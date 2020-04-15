شؤون فلسطينية

"الخارجية": 37 وفاة و760 إصابة بفيروس (كورونا) بين أبناء الجالية الفلسطينية حول العالم

"الخارجية": 37 وفاة و760 إصابة بفيروس (كورونا) بين أبناء الجالية الفلسطينية حول العالم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس (كورونا) المستجد بين أبناء جالياتنا حول العالم إلى 37، وإصابة 760، تماثل منهم 196 للشفاء.

وفيما يلي إحصائية اعدتها الخارجية حول أعداد الوفيات والمصابين والمتعافين من فيروس(كورونا) بين أبناء جالياتنا حول العالم وفق ما وصل "دنيا الوطن: 

الجالية / الدولةعدد الاصاباتعدد الوفياتالمتعافية
الجالية الفلسطينية في الصين101
الجالية الفلسطينية في جمهورية مصر العربية101
الجالية الفلسطينية في لبنان101
الجالية الفلسطينية في قطر600
الجالية الفلسطينية في الجمهورية الجزائرية210
الجالية الفلسطينية في المملكة الاردنية202
الجالية الفلسطينية في الامارات العربية المتحدة703
الجالية الفلسطينية في البيرو400
الجالية الفلسطينية في تشيلي200
الجالية الفلسطينية في البرازيل503
الجالية الفلسطينية في روسيا البيضاء - بيلاروسيا000
الجالية الفلسطينية في النرويج603
الجالية الفلسطينية في الدنمارك514
الجالية الفلسطينية في اوكرانيا101
الجالية الفلسطينية في الجمهورية التركية1101
الجالية الفلسطينية في هولندا610
الجالية الفلسطينية في السويد1511
الجالية الفلسطينية في المملكة المتحدة - بريطانيا3202
الجالية الفلسطينية في النمسا412
الجالية الفلسطينية في اليونان302
الجالية الفلسطينية في فرنسا13010
الجالية الفلسطينية في اسبانيا2530
الجالية الفلسطينية في المانيا الاتحادية901
الجالية الفلسطينية في ايطاليا1512
الجالية الفلسطينية في بلجيكا70014
الجالية الفلسطينية في كندا612
الجالية الفلسطينية في الكنفدرالية السويسرية100
المجاميع2551055
عدد الاصاياتالوفياتالمتعافي
الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الامريكية50527141
المجموع الكلي76037196

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