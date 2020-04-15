"الخارجية": 37 وفاة و760 إصابة بفيروس (كورونا) بين أبناء الجالية الفلسطينية حول العالم

الجالية / الدولة عدد الاصابات عدد الوفيات المتعافية الجالية الفلسطينية في الصين 1 0 1 الجالية الفلسطينية في جمهورية مصر العربية 1 0 1 الجالية الفلسطينية في لبنان 1 0 1 الجالية الفلسطينية في قطر 6 0 0 الجالية الفلسطينية في الجمهورية الجزائرية 2 1 0 الجالية الفلسطينية في المملكة الاردنية 2 0 2 الجالية الفلسطينية في الامارات العربية المتحدة 7 0 3 الجالية الفلسطينية في البيرو 4 0 0 الجالية الفلسطينية في تشيلي 2 0 0 الجالية الفلسطينية في البرازيل 5 0 3 الجالية الفلسطينية في روسيا البيضاء - بيلاروسيا 0 0 0 الجالية الفلسطينية في النرويج 6 0 3 الجالية الفلسطينية في الدنمارك 5 1 4 الجالية الفلسطينية في اوكرانيا 1 0 1 الجالية الفلسطينية في الجمهورية التركية 11 0 1 الجالية الفلسطينية في هولندا 6 1 0 الجالية الفلسطينية في السويد 15 1 1 الجالية الفلسطينية في المملكة المتحدة - بريطانيا 32 0 2 الجالية الفلسطينية في النمسا 4 1 2 الجالية الفلسطينية في اليونان 3 0 2 الجالية الفلسطينية في فرنسا 13 0 10 الجالية الفلسطينية في اسبانيا 25 3 0 الجالية الفلسطينية في المانيا الاتحادية 9 0 1 الجالية الفلسطينية في ايطاليا 15 1 2 الجالية الفلسطينية في بلجيكا 70 0 14 الجالية الفلسطينية في كندا 6 1 2 الجالية الفلسطينية في الكنفدرالية السويسرية 1 0 0 المجاميع 255 10 55 عدد الاصايات الوفيات المتعافي الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الامريكية 505 27 141 المجموع الكلي 760 37 196

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس (كورونا) المستجد بين أبناء جالياتنا حول العالم إلى 37، وإصابة 760، تماثل منهم 196 للشفاء.وفيما يلي إحصائية اعدتها الخارجية حول أعداد الوفيات والمصابين والمتعافين من فيروس(كورونا) بين أبناء جالياتنا حول العالم وفق ما وصل "دنيا الوطن: