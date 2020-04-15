قوات الاحتلال تصادر آلية حفر شرق نابلس

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الأربعاء، آلية للحفر "باجر" كانت تعمل في المنطقة الشرقية لبلدة بيت دجن شرق نابلس.



وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال صادرت الآلية أثناء عملها في المنطقة، وبحجة العمل ضمن المنطقة المصنفة "ج" حسب اتفاق أوسلو، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).