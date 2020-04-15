شؤون فلسطينية

"الخارجية" تُطالب بوقف إجراءات الاحتلال ضد مبادرات المقدسيين لوقف انتشار (كورونا)

"الخارجية" تُطالب بوقف إجراءات الاحتلال ضد مبادرات المقدسيين لوقف انتشار (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة، وخاصة منظمة الصحة العالمية، والمنظمات الحقوقية والإنسانية ذات الصلة، بتحمل مسؤولياتها، وإجبار سلطات الاحتلال على وقف انتهاكاتها الجسيمة وتدابيرها العنصرية ضد أبناء شعبنا في القدس، لا سيما أنهم يقومون بمبادرات إنسانية للحفاظ على سلامتهم وسط إهمال متعمد من قبل الاحتلال، تجاه انتشار فيروس (كورونا).

ودانت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إقدام قوات الاحتلال وشرطته على اقتحام بلدة سلوان بطريقة همجية، ومداهمة المقر الطبي الفلسطيني، الذي أقامته لجنة الطوارئ في البلدة، بهدف الحد من انتشار فيروس (كورونا)، بزعم أنه مخالف للقانون.

كما دانت جميع الإجراءات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق مواطنينا المقدسيين، من تنكيل واعتقالات ومداهمات وقمع وعمليات عزل تعسفية وقيود على كل من يتحرك في مبادرة إنسانية؛ للحفاظ على صحة وسلامة أبناء شعبنا في القدس.

وقالت: إن هذه الإجراءات الإسرائيلية العنصرية، تصاعدت بشكل ملحوظ منذ بداية تفشي الوباء، في محاولة لعرقلة تحرك جميع مكونات المجتمع المقدسي لمحاصرة هذا الوباء.

وأكدت أن حالة من الخوف والقلق تسود الأوساط الفلسطينية وصفوف المقدسيين، جراء استمرار هذه الاعتداءات الممنهجة، بعد أن وصل عدد الإصابات المعروفة في صفوفهم إلى 80 إصابة.

وطالبت الخارجية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بتحمل مسؤولياتها تجاه منع الطواقم الطبية الفلسطينية وطواقم (أونروا) من العمل في المخيمات بالقدس المحتلة من أجل مكافحة فيروس (كورونا).

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