عربي

غارة إسرائيلية تستهدف سيارة قرب الحدود اللبنانية السورية

غارة إسرائيلية تستهدف سيارة قرب الحدود اللبنانية السورية
رام الله - دنيا الوطن
استهدفت طائرة إسرائيلية، ظهر اليوم الأربعاء، سيارة قرب الحدود اللبنانية السورية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت بعد ظهر الأربعاء سيارة جيب عسكرية عند معبر جديد يابوس الواقع عند الحدود السورية – اللبنانية.

وأوضح أن السيارة استهدفت بصاروخين، ما أدى لأضرار جسيمة، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن مصير من كان بداخلها، فيما يرجح أن السيارة تابعة لحزب الله اللبناني.


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