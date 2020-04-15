غارة إسرائيلية تستهدف سيارة قرب الحدود اللبنانية السورية
رام الله - دنيا الوطن
استهدفت طائرة إسرائيلية، ظهر اليوم الأربعاء، سيارة قرب الحدود اللبنانية السورية.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت بعد ظهر الأربعاء سيارة جيب عسكرية عند معبر جديد يابوس الواقع عند الحدود السورية – اللبنانية.
استهدفت طائرة إسرائيلية، ظهر اليوم الأربعاء، سيارة قرب الحدود اللبنانية السورية.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت بعد ظهر الأربعاء سيارة جيب عسكرية عند معبر جديد يابوس الواقع عند الحدود السورية – اللبنانية.
وأوضح أن السيارة استهدفت بصاروخين، ما أدى لأضرار جسيمة، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن مصير من كان بداخلها، فيما يرجح أن السيارة تابعة لحزب الله اللبناني.
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