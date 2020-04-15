غارة إسرائيلية تستهدف سيارة قرب الحدود اللبنانية السورية





وأوضح أن السيارة استهدفت بصاروخين، ما أدى لأضرار جسيمة، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن مصير من كان بداخلها، فيما يرجح أن السيارة تابعة لحزب الله اللبناني.





رام الله - دنيا الوطناستهدفت طائرة إسرائيلية، ظهر اليوم الأربعاء، سيارة قرب الحدود اللبنانية السورية.وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت بعد ظهر الأربعاء سيارة جيب عسكرية عند معبر جديد يابوس الواقع عند الحدود السورية – اللبنانية.