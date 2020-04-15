حماس: الاحتلال يتحمل مسؤولية انتشار فيروس (كورونا) في القدس

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رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تتحمل مسؤولية انتشار جائحة (كورونا) في مناطق القدس المحتلة، في ظل إهمال متعمد من سلطات الاحتلال، للأجهزة الطبية.



وأكد قاسم، أن "مواصلة جيش الاحتلال عدوانه على المناطق المجاورة للقدس، واستمرار الاعتقالات في صفوف أبناء شعبنا في القدس والضفة، يكشف تعمد الاحتلال في نشر الفيروس بين صفوف شعبنا".



وطالب قاسم المنظمات الدولية ذات العلاقة، بالتحرك العاجل؛ لحماية أبناء شعبنا من تداعيات جائحة (كورونا)، وتوفير المستلزمات لمواجهتها.



وعبّر قاسم عن تقديره للجهود الشعبية لمواجهة سياسة الاحتلال، وحماية شعبنا من فيروس (كورونا)، داعيًا إلى تعزيز عمل لجان شعبية، يشارك فيها كل المكونات السياسية والمجتمعية.