قريبًا.. إطلاق ثلاثة لقاحات محتملة ضد فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

تحدثت، اليوم الأربعاء، وسائل إعلام صينية، أن هناك 3 لقاحات محتملة لفيروس (كورونا) المستجد "تحقق نتائج واعدة"، في اختبارات مبكرة على متطوعين في الصين والولايات المتحدة.



ونقلت (سكاي نيوز) عن وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية، الثلاثاء، أن شركة (كانسينو بيولوجيكس) باشرت تجارب المرحلة الثانية للقاح محتمل ضد مرض (كوفيد- 19)، فيما أعلن في أميركا أيضاً عن تجهيز أحد المتطوعين لتلقي جرعة ثانية من اللقاح التجربيي، بعد أن تلقى الجرعة الأولى في شهر آذار/ مارس الماضي.



وتركز الاختبارات الأولية حالياً على الأمان لمتلقي اللقاحات، لكن الانتقال إلى المرحلة الثانية، يعد خطوة حاسمة تسمح باختبار اللقاحات لدى العديد من الأشخاص؛ للبحث عن علامات تحميهم من العدوى.



وأعرب أنتوني فوتشي، مدير الأمراض المعدية في المعاهد الوطنية للصحة بالولايات المتحدة، عن أمله في أن تبدأ المرحلة التالية من الاختبار في شهر حزيران/ يونيو المقبل تقريباً.



إلى ذلك، أوضحت الوكالة، أنه بدأ الاستعداد لتجريب لقاح ثالث من إنتاج شركة "إينوفيو فارماسوتيكالز"، شملت الخطوة الأولى منه متطوعين في الولايات المتحدة، على أمل أن يتم توسيع التجارب؛ لتشمل الصين كذلك.



وأشار فوتشي إلى أنه "إذا استمر فيروس كورونا المستجد في الانتشار على نطاق واسع خلال الصيف والخريف المقبلين، فقد يكون من الممكن إنهاء دراسات أكبر في وقت أقرب بقليل من 12 إلى 18 شهراً" التي توقعها في الأصل، أي في منتصف أو أواخر الشتاء المقبل.