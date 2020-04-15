أبو شرار: تعليق العمل بالاتفاق الموقع عليه أمس من أجل عمل المحاكم

أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار عيسى أبو شرار، تعليق العمل، بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه أمس، من أجل عمل المحاكم الجنائية، إلى أن تسمح الظروف بعمل هذه المحاكم.



وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء، إن هذا الاتفاق، جاء بناءً على طلب من المنظمات الأهلية بشكل عام، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وديوان المظالم بشكل خاص؛ للنظر في إمكانية استئناف عمل محاكم الاستئناف؛ للنظر بقضايا الموقوفين بشكل عام والنساء بشكل خاص.



وأوضح أبو شرار، أن عمل المحاكم، سيؤدي إلى الاختلاط، وإن هذا القرار، سيبقى لحين انتهاء حالة الطوارئ، وبانتظار إجراءات جديدة من الحكومة.



رام الله - دنيا الوطن