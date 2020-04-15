ناصر الدين: "وقفة عز" جمَع حتى اللحظة أكثر من تسعة ملايين دولار

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس صندوق (وقفة عز)، طلال ناصر الدين، أن الأموال التي تم جمعها للصندوق، حتى صباح اليوم، وصلت لأكثر من تسعة ملايين دولار، وتم جمعها للعائلات المتضررة من انتشار فيروس (كورونا)، مشيراً إلى اجتماع عقد بالأمس مع وزارة التنمية الاجتماعية بهذا الخصوص.



وأشار في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، إلى بدء الوزارة باستقبال الطلبات الجديدة للتأكد من وضعهم، داعياً المواطنين المتضررين من أي محافظة إلى تقديم طلب للوزارة، التي رصدت 13 ألف عائلة متضررة حتى الآن، وسيتم البت بآلية توزيع الأموال عليهم في الأيام القليلة المقبلة عن طريق الحساب البنكي الخاص بهم.



وأضاف ناصر الدين: أن مرحلة المساعدات المقبلة من صندوق (وقفة عز) ستخص العمال المتضررين جراء فيروس (كورونا) مثل الحضانات والمطاعم، وغيرهم، لاستقبال طلباتهم وتنقيحها.