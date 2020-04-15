أبو بكر: لا إصابات بفيروس (كورونا) في صفوف الأسرى

وأضاف: أن هناك صعوبة في إيصال أموال (الكانتينا) للأسرى، بسبب وقف الزيارات، ويجري العمل على إيجاد آليات لإيصال تلك الأموال للأسرى، بالتنسيق مع هيئة الشؤون المدنية.



وبخصوص فعاليات يوم الأسير، الذي يوافق الجمعة المقبل، بيّن أبو بكر، أنه سيتم التطرق إلى قضية الأسرى ومعاناتهم في خطبة الجمعة، إضافة إلى مؤتمر صحفي، يعقد الخميس في مقر الصليب الأحمر في البيرة، ومؤتمر آخر في غزة، فضلاً عن فعاليات في دول العالم عبر القنصليات والسفارات وأمناء سر الأقاليم لتسليط

الضوء على قضية الأسرى ومعاناتهم، وضرورة الإفراج عنهم لاسيما الأطفال والمرضى منهم.

وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، إن الوضع في السجون ما يزال غير مقبول من حيث الوقاية، حيث لم يتم تلبية مطالب الأسرى، رغم إحضار بعد مواد التنظيف، مشيراً إلى أن إدارة السجون، وافقت على تركيب مقاسم لهواتف في سجون (الدامون) و(مجدو) و(عوفر) كي يتمكن الأسرى الأشبال والمرضى من التواصل مع عائلاتهم.