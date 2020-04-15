الحلو: جميع الطلبة والضباط المبتعثين بالكليات العسكرية بخير ولم تسجل إصابات بصفوفهم



وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء: إنه يتم التواصل بشكل مستمر مع الملحقين العسكريين في الدول لمتابعة أوضاع الطلبة، إضافة إلى التواصل مع كافة السفراء والقناصل، عبر وزارة الخارجية؛ للوقوف على احتياجات الطلبة وتأمنيها.



وأضاف الحلو: أن عدد الطلبة والضباط الذين يتلقون التدريب، يبلغ 250، منهم 83 أنهوا تدريبهم، وما يزالوا في تلك الدول بسبب إغلاق كافة المطارات، مؤكداً أنه سيتم إعادتهم إلى أرض الوطن فور فتح المطارات.

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس هيئة التدريب العسكري لقوى الأمن، اللواء يوسف الحلو، أن جميع الطلبة والضباط المبتعثين في الكليات العسكرية حول العالم بخير، ولم تسجل أية إصابة في صفوفهم.