محافظة قلقيلية تؤكد استمرار إجراءاتها التزاماً بحالة الطوارئ لمنع تفشي الوباء



وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء: إن نتائج هذه العينات لم تظهر بعد، مؤكداً أن إجراءات المحافظة متواصلة التزاما بحالة الطوارئ لمنع تفشي الوباء.

رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ قلقيلية اللواء رافع رواجبة أنه جرى فحص 15 عينة أخذت من عمال بعد قضائهم فترة الحجر المنزلي، إضافة لأربعحالات ظهرت عليها اعراض المرض.