محافظة قلقيلية تؤكد استمرار إجراءاتها التزاماً بحالة الطوارئ لمنع تفشي الوباء
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ قلقيلية اللواء رافع رواجبة أنه جرى فحص 15 عينة أخذت من عمال بعد قضائهم فترة الحجر المنزلي، إضافة لأربع
حالات ظهرت عليها اعراض المرض.
وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء: إن نتائج هذه العينات لم تظهر بعد، مؤكداً أن إجراءات المحافظة متواصلة التزاما بحالة الطوارئ لمنع تفشي الوباء.
أعلن محافظ قلقيلية اللواء رافع رواجبة أنه جرى فحص 15 عينة أخذت من عمال بعد قضائهم فترة الحجر المنزلي، إضافة لأربع
حالات ظهرت عليها اعراض المرض.
وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء: إن نتائج هذه العينات لم تظهر بعد، مؤكداً أن إجراءات المحافظة متواصلة التزاما بحالة الطوارئ لمنع تفشي الوباء.
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