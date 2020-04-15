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أمريكا: ما زلنا ننتظر من الصين معلومات كاملة وشفافة عن (كورونا)

أمريكا: ما زلنا ننتظر من الصين معلومات كاملة وشفافة عن (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو: إن بلاده ما زالت تتوقع، تلقي جميع المعلومات الضرورية من الصين، فيما يتعلق بانتشار الفيروس التاجي، ودعا بكين إلى التعاون.

وأوضح بومبيو في مقابلة مع شبكة (فوكس نيوز) بالقول: "يقول الصينيون، إنهم يريدون التعاون، نحن نريد هذا أيضاً، ولكن للتعاون، نحتاج الحصول على معلومات وبيانات، الشفافية ضرورية، هذه هي مكونات التعاون، ما زلنا نريد أن تفعل الصين ذلك، ما زلنا بحاجة إلى معلومات، حول ما حدث هناك حقاً، الحاجة للحصول على هذه المعلومات، ما زالت موجودة".

وأكد أنه لا يزال يتعين العثور على المسؤول عن جائحة فيروس (كورونا) في المستقبل وإدانته، وأشار إلى أن الصين لم تقدم بيانات عن هذا الوباء في الوقت المحدد.

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