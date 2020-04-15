المحافظ غيث: سيتم إغلاق عدة قرى وبلدات في شمال وشرق القدس



وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء: إن هذا الإجراء، يهدف للسماح لمديرية الصحة والطب الوقائي الوطني بتتبع إجراءات السلامة العامة فيها، وحماية أبناء شعبنا من تفشي الفيروس، خاصة بعد تخلي سلطات الاحتلال عن مسؤولياتها، بصفتها قوة احتلال بتوفير وسائل الوقاية والحماية للمقدسين من هذا الوباء.





وأشار غيث إلى أن اعتقال سلطات الاحتلال، مساء أمس، عضو لجنة الطوارئ في بلدة سلوان، أحمد العباسي، بعد استدعائه للتحقيق مع مخابراتها، هو استهداف مستمر للجان الطوارئ بالمدينة المقدسة.



رام الله - دنيا الوطنقال محافظ القدس، عدنان غيث: إنه سيتم إغلاق عدة قرى وبلدات في شمال وشرق القدس، بعد الإعلان عن حالات جديدة فيهابفيروس (كورونا).