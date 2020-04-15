القدس تُسجّل 20 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ 24 الماضية





وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء: إن الإصابات موزعة على معظم الأحياء المقدسية، لاسيما سلوان، التي سُجلت فيها 40 إصابة، إضافة لحيي بيت حنينا وبيت صفافا، اللذين سجلا أكثر من عشر إصابات لكل منها، مشيراً إلى تسجيل إصابة في مناطق جديدة مثل مخيم شعفاط والعيزرية.



وأضاف أبو حامد: أن وزارة الصحة الإسرائيلية، لا تفصح عن الأرقام الحقيقية للمصابين، وكل المعلومات المعلنة، يتم الحصول عليها من أطباء مطلعين، مشيراً إلى أن الإصابات المسجلة طفيفة وبعضهم ما يزال في الحجر المنزلي، وآخرون نقلوا إلى فنادق بالمدينة.



وحذر أبو حامد، من الاستهتار بالحجر المنزلي، والتساهل في قضية المخالطة، باعتبار أن معظم الإصابات، حدثت جراء عدم الالتزام، حيث تجول بعض المصابين، وزاروا أقاربهم، رغم وجود شكوك بإصابتهم بالفيروس، وقبل ظهور نتائج فصحهم.

رام الله - دنيا الوطنأعلن مدير مركز بيت صفافا الطبي، د. فؤاد أبو حامد، أن القدس المحتلة، سجلت خلال الساعات 24 الماضية، 20 إصابة بفيروس (كورونا) ليرتفع عدد المصابين في المدينة إلى 80 إصابة مؤكدة، من بينها ست حالات ما بين المتوسطة والصعبة.