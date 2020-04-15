الأحمد: الشهيد الوزير كان اسمه مُرعباً وغيّر كثيراً من الأوضاع بالشرق الأوسط



ووصف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، (أبو جهاد) بالعملاق الفلسطيني، الذي غيّر كثيراً من الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وكتب عنه الكثير، كما أن الرئيس الراحل ياسر عرفات، قال عنه: "أول الرصاص وأول الحجارة"، مبيناً أن اسمه كان يرعب، لأنه كان من الذين شاركوا في الطلقة الأولى، وعودة النضال الوطني، وإعادة بناء الشخصية الوطنية الفلسطينية من جديد، فكان مهندس الانتفاضة الأولى.



وأضاف الأحمد، أن القائد خليل الوزير، غيّر مجرى الأوضاع في السياسة الدولية تجاه الشرق الأوسط، وأوصل كلمة "الانتفاضة" حتى دخلت قاموس العالم، وأصبحت تلفظ بكل لغاته.



وأضاف الأحمد: أن عضو مركزية (فتح) مروان البرغوثي، ورث إرث أبو جهاد النضالي، وواصل المسيرة طوال 19 عاماً في مواجهة السجان بصلابة وقوة.

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد: إن المناسبات الثلاث التي تمر على شعبناهذه الأيام، ذكرى اغتيال مهندس الانتفاضة الأولى، خليل الوزير (أبو جهاد) وأيضا مرور 19 عاماً، على اعتقال عضو اللجنة المركزية، مروان البرغوثي، ويوم الأسير، هي مناسبات تهم كل فلسطيني، كما أنها مترابطة مع بعضها البعض.