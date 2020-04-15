شؤون فلسطينية

العسيلي: التقديرات الأولية للخسائر الاقتصادية نتيجة (كورونا) تُقدر بـ 2 إلى 3%

العسيلي: التقديرات الأولية للخسائر الاقتصادية نتيجة (كورونا) تُقدر بـ 2 إلى 3%
وزير الاقتصاد خالد العسيلي
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي: إنه سيتم مراقبة القطاعات، التي أعلن رئيس الوزراء، د.محمد شتية عن فتحها بشكل مستمر؛ لضمان الالتزام بالمعايير الصحية، التي تحمي العاملين فيها والمواطنين، مشيرًا إلى أنه سيتم إغلاقها فوراً في حال عدم الالتزام.

وأكد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، أن الهدف من فتح هذه القطاعات، هو تسهيل حياة المواطنين قدر المستطاع، وفق خطة تعتمد على التقدير اليومي حسب عدد الإصابات بفيروس (كورونا) والمناطق التي ينتشر بها مع الأخذ بعين الاعتبار في المرحلة المقبلة حرمة شهر رمضان
 الفضيل، وأخذ التدابير اللازمة فيه.

وأشار العسيلي إلى أن التكاليف الصحية لمنع انتشار فيروس (كورونا) تُقدر بـ 137 مليون دولار، منوهاً إلى أن التقديرات الأولية، تظهر أننا تكبدنا خسائر بـ 2 إلى 3% في الوقت الراهن، وفي حال استمرت الأزمة، فمن المتوقع أن يصل حجم الخسائر إلى 7%.

وقال وزير الاقتصاد الوطني: إن اللجنة، ستنهي دراسة اقتصادية 
علمية بالتعاون مع المؤسسات المعنية، وسيتم رفعها لرئيس الوزراء، تشتمل على إحصائيات دقيقة وموثقة، حول الواقع الاقتصادي في ظل الأزمة.

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