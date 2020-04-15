شؤون فلسطينية

مفتي القدس: لن يتم تحري هلال رمضان من خلال المواطنين وسيتم الاكتفاء بتحري المُفتين

مفتي القدس: لن يتم تحري هلال رمضان من خلال المواطنين وسيتم الاكتفاء بتحري المُفتين
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، أن جميع المساجد، ستبقى مغلقة خلال فترة الطوارئ التي تشمل بداية  شهر رمضان، وأنه التزاماً بالإجراءات المتبعة، ستبقى صلوات الجماعة والجمعة، معلقة بهدف الحفاظ على حياة أبناء شعبنا، وحمايتهم من انتشار فيروس (كورونا).

وأوضح حسين في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، أنه وبسبب الأوضاع السائدة في فلسطين، فإن دور الإفتاء لن تدعو جماهير شعبنا إلى تحري هلال شهر رمضان المبارك هذا العام، منعاً للتجمع والتجمهر، وسيتم الاكتفاء بتحري أهل الاختصاص من مُفتين، وبعض من أعضاء الجمعية الفلسطينية للفلكيين.

وأضاف: سيعلن عن ثبوت رؤية الهلال، والبدء بالصيام ببيان يبث عبر هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، وغيرها من وسائل الإعلام غير الرسمية أيضاً.

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