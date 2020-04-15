الشيوخي يُحمّل قادة الاحتلال مسؤولية تصدير فيروس (كورونا) إلى شعبنا





وطالب بمحاكمة قادة الاحتلال والاستيطان، أمام محكمة الجنايات الدولية والهيئات الحقوقية الدولية، مؤكداً أن معظم الإصابات في مناطقنا الفلسطينية، مصدرها الاحتلال، إما من خلف أراضي عام 48، وإما من المستوطنات.



وقال: إن المستوطنات والبؤر الاستيطانية والقواعد العسكرية المقامة فوق أراضي دولتنا الفلسطينية، وفي القدس عام 67، أصبحت مناطق وباء ويرتع فيها فيروس (كورونا)، وأن الاحتلال يعمل على نقل الفيروس والمرض والضعف والوهن والموت بين صفوف أبناء شعبنا من خلال الاقتحامات المتكررة لقوات الاحتلال وقطعان مستوطنيه من أجل قلعنا من أرضنا، ومن أجل استكمال برامج المصادرة والاستيطان والضم، خلال فترة أزمة (كورونا).



وأوضح أن جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين، الذين تفشى بينهم الفيروس ومنذ بداية أزمة (كورونا) تعمدوا نقل وتصدير العدوى والفيروس بين أبناء شعبنا بشكل مبرمج ومتعمد من خلال الاقتحامات والاعتداءات والجرائم الاحتلالية والاستيطانية، التي يقوم بها جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين ضد أرضنا وشعبنا وتجمعاتنا السكانية على خطوط التماس مع البؤر الاستيطانية والمستوطنات والحواجز والنقاط العسكرية الثابته والمتحركة والمحمولة.

رام الله - دنيا الوطنحَمّل رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، أمين عام اللجان الشعبية المهندس، عزمي الشيوخي، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن القيام بتصدير فيروس (كورونا) إلى مناطقنا الفلسطينية، وبين صفوف أبناء شعبنا، وخصوصاً بين المقدسيين في القدس الشريف، عاصمة دولتنا الفلسطينية.