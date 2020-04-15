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هزة أرضية قوية جديدة تضرب سوريا

هزة أرضية قوية جديدة تضرب سوريا
رام الله - دنيا الوطن
ضربت هزة أرضية، اليوم الأربعاء محافظة اللاذقية السورية، بلغت شدتها 4.7 درجة على مقياس (ريختر).

وقال المركز الوطني للزلازل في بيان له على صفحته بموقع (فيسبوك): إن الهزة وقعت في حدود الساعة 10:40 بالتوقيت المحلي بالقرب من الساحل السوري، على عمق 2 كم.

وأوضح، أن موقع الهزة يبعد مسافة 40 كم شمال مدينة اللاذقية، فيما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن سكان اللاذقية وحلب وطرطوس شعروا بالهزة.

ويوم أمس الثلاثاء، ضربت هزة أرضية متوسطة شمال اللاذقية بلغت قوتها 4.1 درجات على مقياس (ريختر) وعمقها 2 كم، ووقعت عند الساعة 01:37 بالتوقيت المحلي.

وهذه الهزة الثانية في سوريا خلال يوم واحد، إذ ضربت قبلها هزة أرضية خفيفة بقوة 3.3 درجات على مقياس (ريختر) وعمق 11 كيلو متراً على بعد 115 كيلو متراً شمال غرب مدينة دمشق.

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