اتحاد المقاولين في غزة يسمح بالمشاركة بالعطاءات والمشاريع

وصدر موقف اتحاد المقاولين الجديد في مخاطبات رسمية، وجهت إلى شركات المقاولات، والمؤسسات المشغلة.



وأسس اتحاد المقاولين بغزة، قراره الجديد على تغير المعطيات وانحصار المخاوف من انتشار الوباء في محافظات غزة، وبروز توجه لدى الجهات الرسمية للسماح بعودة الأنشطة الاقتصادية مع ضمان استمرار إجراءات الوقاية والسلامة والصحة العامة، التي تمنع انتشار وباء (كورونا).



يذكر، أن اتحاد المقاولين، أصدر قراراً سابقاً في 22 آذار/ مارس المنصرم، يقضي بوقف العمل في المشاريع، وعدم طرح عطاءات جديدة في سياق الإجراءات الوطنية لمكافحة فيروس (كورونا) ومنع الاختلاط.

رام الله - دنيا الوطنقرر اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة، السماح لشركات المقاولات بالمشاركة في كافة العطاءات، شريطة الالتزام بشروط السلامة، وإجراءات الوقاية والصحة العامة التي تمنع انتشار الوباء.كما دعا الاتحاد في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، المؤسسات المشغلة الرسمية والأهلية والدولية إلى طرح العطاءات الجديدة ومواصلة العمل في المشاريع مع ضرورة فرض رقابة صارمة، تضمن توفير وسائل الوقاية وإجراءات السلامة الصحية والمهنية والصحة العامة في المشاريع، وضمان صرف المستحقات المترتبة على المشاريع قبل طرح العطاء.