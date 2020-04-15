شؤون فلسطينية

المطران حنا: نسأل الله بهذه الأيام المقدسة بأن يُزيل الغمامة السوداء

المطران حنا: نسأل الله بهذه الأيام المقدسة بأن يُزيل الغمامة السوداء
المطران حنا
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم: إن وباء (كورونا) سيئ السيط، تزامن مع فترة الصوم الأربعيني المقدس.

وأضاف بتصريحات، وصلت "دنيا الوطن" نسخة عنه: "وها نحن اليوم قد وصلنا إلى الأسبوع العظيم المقدس، وبعد أيام سنحتفي بعيد القيامة، وما زالت الإجراءات الاحترازية قائمة، ولذلك فإن أبناءنا محرومون من الوصول إلى كنائسهم في هذا الموسم المبارك، وهم يتابعون الصلوات من منازلهم".

وقال المطران حنا: "يؤسفنا ويحزننا، أن نعيش في هذا الزمن الذي يتزامن فيه الوباء مع الصوم وأسبوع الآلام والقيامة المجيدة، ولكننا على يقين بأنها محنة في طريقها إلى الزوال".

وشدد على أنها مرحلة عصيبة وفيروس خبيث له بدايته، وستكون له نهاية، ونهايته حتمية، ونحن في هذه الأيام المقدسة، والتي نعتبرها أيام توبة وتضرع وعودة إلى الأحضان الإلهية، نسأل الله بأن يزيل هذه الغمامة السوداء عن بلادنا ومشرقنا والعالم بأسره.

وقال المطران حنا: "نصلي في مدينة القدس في هذه الأيام المقدسة الكلية الوقار من أجل أن يزول هذا الوباء بأسرع ما يمكن، ولكي يعود أبناء شعبنا إلى حياتهم الطبيعية، وإلى أشغالهم والتزاماتهم وأرزاقهم".

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