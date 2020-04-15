مجدلاني: تدخلات وزارة التنمية لغزة كانت أكثر من الضفة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، أن الأسر المستفيدة من الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة زادت 10 آلاف أسرة.



وقال مجدلاني خلال الايجاز الحكومي، صباح اليوم الأربعاء: إن 53 ألف أسرة انخفضت إلى مستوى ما دون خط الفقر في الأراضي الفلسطينية، والعدد قابل للزيادة.



وأوضح أن تدخلات وزارته في قطاع غزة، كانت أكثر من الضفة الغربية، خلال فترة جائحة (كورونا).



يتبع..