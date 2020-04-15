المركز الفلسطيني لمقاومة التطبيع يُطلق حملة إعلامية ضد مسلسل "أم هارون"

رام الله - دنيا الوطنرفضاً واستنكاراً للإعلان عن مسلسل "أم هارون" أطلق المركز الفلسطيني لمقاومة التطبيع، حملة إعلامية كبيرة، عبر موقعه الإلكتروني، ومواقع التواصل الاجتماعي، ضد المسلسل التطبيعي.الحملة الاعلامية تضمنت لوحات تعريفية بمخاطر المسلسل، وعدة مقالات خاصة، ودعوة للتغريد على مواقع التواصل الاجتماعي عبر وسم #ضد_التطبيع، كما أجرى المركز عدة مقابلات صحفية حول المسلسل وأغراضه.ولاقت الحملة الإعلامية تفاعلاً كبيراً من المؤسسات والهيئات المناهضة للتطبيع ومقاطعة الاحتلال، التي شرعت بإصدار بيان موحد، عبرت فيه عن إدانتها ورفضها لكل ما يدعو للتسامح والسلام مع الاحتلال الإسرائيلي.ويرى المركز في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذا المسلسل ما هو إلا محاولة خبيثة لاختراق المجتمع العربيالخليجي، خاصة أنه يأتي بعد سلسلة أنشطة وفعاليات تطبيعية تصدرتها السعودية والإمارات والبحرين في منطقة الخليج.يذكر، أن "أم هارون" مسلسل يتحدث عن حياة امرأة يهودية عاشت في الخليج، ويحمل رسائل مبطنة عن اليهود ومعاناتهم في إطار محو الثقافة العربية، التي تراهم مجرمين ومحتلين لأرض عربية إسلامية.