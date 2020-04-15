وزير العمل: إطلاق برنامج تشغيل مؤقت لمدة شهرين للعمال المتعطلين

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رام الله - دنيا الوطن

أكد نصري أبو جيش، وزير العمل الفلسطيني، أنه تم إطلاق صندوق لتقديم دعم للعمال المتضررين من جائحة (كورونا).



وقال أبو جيش، خلال الايجاز الحكومي صباح اليوم الأربعاء: إنه سيتم إطلاق برنامج تشغيل مؤقت لمدة شهرين للعمال المتعطلين، مشيرًا إلى أنه تم عقد اتفاقات مع الجهات المختصة للحفاظ على اجر العامل والموظف لشهري آذار/ مارس ونيسان/ أبريل.



وأضاف: سيتم حرمان اي منشاة ومؤسسة فصلت عمالها من اي مساعدات وقروض.



وأوضح أن وزارته تعمل على رصد الانتهاكات الاسرائيلية بحق عمالنا، حيث تم توثيق 4 حالات انتهاك بهذا الصدد.