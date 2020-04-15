وزير العمل: إطلاق برنامج تشغيل مؤقت لمدة شهرين للعمال المتعطلين
رام الله - دنيا الوطن
أكد نصري أبو جيش، وزير العمل الفلسطيني، أنه تم إطلاق صندوق لتقديم دعم للعمال المتضررين من جائحة (كورونا).
وقال أبو جيش، خلال الايجاز الحكومي صباح اليوم الأربعاء: إنه سيتم إطلاق برنامج تشغيل مؤقت لمدة شهرين للعمال المتعطلين، مشيرًا إلى أنه تم عقد اتفاقات مع الجهات المختصة للحفاظ على اجر العامل والموظف لشهري آذار/ مارس ونيسان/ أبريل.
وأضاف: سيتم حرمان اي منشاة ومؤسسة فصلت عمالها من اي مساعدات وقروض.
وأوضح أن وزارته تعمل على رصد الانتهاكات الاسرائيلية بحق عمالنا، حيث تم توثيق 4 حالات انتهاك بهذا الصدد.
أكد نصري أبو جيش، وزير العمل الفلسطيني، أنه تم إطلاق صندوق لتقديم دعم للعمال المتضررين من جائحة (كورونا).
وقال أبو جيش، خلال الايجاز الحكومي صباح اليوم الأربعاء: إنه سيتم إطلاق برنامج تشغيل مؤقت لمدة شهرين للعمال المتعطلين، مشيرًا إلى أنه تم عقد اتفاقات مع الجهات المختصة للحفاظ على اجر العامل والموظف لشهري آذار/ مارس ونيسان/ أبريل.
وأضاف: سيتم حرمان اي منشاة ومؤسسة فصلت عمالها من اي مساعدات وقروض.
وأوضح أن وزارته تعمل على رصد الانتهاكات الاسرائيلية بحق عمالنا، حيث تم توثيق 4 حالات انتهاك بهذا الصدد.
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