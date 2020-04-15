الأردن: ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في مدينة إربد

سجلت الأردن، اليوم الأربعاء، ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، في مدينة إربد.



ووفق ما ذكرت قناة (سكاي نيوز) عربية، فإن الحالات الثلاث، من المخالطين لسائق شاحنة مصاب بفيروس (كورونا)، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 400 حالة.





وقررت الأردن، أمس الثلاثاء، فرض حظر شامل للتجول يومي الجمعة والسبت المقبلين، وذلك في إطار مواجهة انتشار الفيروس.



وفي سياق متصل، أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، الدكتور محمد الخلايلة، استمرارية إغلاق المساجد في المملكة، وعدم إقامة صلاة التراويح خلال رمضان المبارك في المساجد، والالتزام بإقامتها في المنازل.



رام الله - دنيا الوطن