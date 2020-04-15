الإعلان عن أول حالة وفاة بالجالية الفلسطينية في كندا بفيروس (كورونا)

جالية فلسطينية - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن السيدة آمنة مصطفى (66 عاماً)، توفيت في مدينة ادمنتون في كندا؛ بسبب فيروس (كورونا).



وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنها أول حالة وفاة بين الجالية الفلسطينية في كندا، وفق ما نقلت قناة (الغد).



وكانت "الخارجية" أعلنت أمس وفاة أحد أبناء جاليتنا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو مأمون صلاح حسني حمودي (61 عاماً)، بسبب (كورونا)، مما يرفع عدد الوفيات في صفوف الجالية حتى اللحظة إلى 25 حالة وفاة.