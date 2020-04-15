شؤون فلسطينية

داخلية غزة: وصول 346 مواطناً عالقاً عبر (معبر رفح) أمس الثلاثاء

داخلية غزة: وصول 346 مواطناً عالقاً عبر (معبر رفح) أمس الثلاثاء
وصول عالقين عبر معبر رفح
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، عن وصول 346 مواطناً عالقاً قادماً من الجانب المصري، أمس الثلاثاء، في اليوم الثاني من فتح المعبر استثنائياً، لأربعة أيام باتجاه الوصول فقط. 

وقالت الهيئة العامة للمعابر بالوزارة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن أطقمها سهّلت دخول 346 مواطناً، وصلوا عبر المعبر خلال عمله، بعد اتخاذ كافة إجراءات السلامة والوقاية من فيروس (كورونا).

ولفتت الهيئة إلى أنه جرى نقل جميع المواطنين القادمين من معبر رفح إلى مراكز الحجر الصحي الاحترازي، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة؛ لقضاء مدة 21 يوماً، حسب ما ذكر موقع وزارة الداخلية.

وقال رئيس هيئة المعابر والحدود العميد فؤاد أبو بطيحان: إن مجموع المواطنين، الذين دخلوا قطاع غزة خلال اليومين الماضيين بلغ 473 مواطناً، في حين ينتظر المئات لتسهيل دخولهم خلال اليوم وغداً.

وأكد أبو بطيحان، استمرار العمل في (معبر رفح البري)؛ لتسهيل عودة المواطنين العالقين في الجانب المصري، حتى يوم غد الخميس، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ كافة إجراءات السلامة والوقاية بهذا الصدد. 

وكانت الهيئة العامة للمعابر، أعلنت فتح معبر رفح استثنائياً لمدة أربعة أيام في اتجاه الوصول فقط؛ من أجل تسهيل دخول العالقين في جمهورية مصر، وذلك من الاثنين حتى يوم غد الخميس.

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